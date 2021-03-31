СМИ: почти три десятка организаций призвали Байдена вести конструктивный диалог с Россией

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. 27 организаций США во вторник подвергли критике высказывания президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина и призвали главу Белого дома провести с президентом России "конструктивные двусторонние переговоры". Соответствующий документ попал в распоряжение газеты The Hill.

"Как национальные организации, выступающие за дипломатию, контроль над вооружениями, разоружение и мир, мы глубоко встревожены недавним негативным обменом мнениями между лидерами двух стран, у которых в арсеналах находится более 90% ядерных боеголовок мира", - говорится в заявлении.

"Как американцы, мы призываем администрацию Байдена <...> решительно вести переговоры по ядерным вооружениям с российским правительством", - считают 27 организаций, среди которых есть и те, что придерживаются левых убеждений.

Они призвали демократа Байдена "выполнить взятое на себя [в феврале] обязательство, <...> [согласно которому] дипломатия снова в центре внешней политики" США. Организации призвали главу Белого дома обратиться к "конструктивным двусторонним переговорам, направленным на устранение явных и непосредственных угроз гонки ядерных вооружений, как никогда ранее очевидных".

"Рядовые члены прогрессивной базы Демократической партии не заинтересованы в воинственной внешней политике в отношении Путина или России", - отметил в данном заявлении руководитель организации "Прогрессивные демократы Америки" Алан Мински.

"Чего хотят люди, так это более безопасного мира с международным сотрудничеством, которое позволит всем нам быстрее оправиться от прошлогодней катастрофы в сфере здравоохранения и экономики. Мы не можем переносить бряцание оружием [времен] холодной войны, не говоря уже о балансировании на грани ядерной войны", - заключил он.

О высказываниях Байдена

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не позволит Соединенным Штатам или любой другой стране разговаривать с собой "с позиции силы".

Байден в записанном 16 марта интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство должно будет "заплатить цену" в связи с приписываемыми Москве попытками вмешательства в американские выборы. Кроме того, глава Белого дома ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Впоследствии Белый дом и Госдепартамент США выступили с утверждениями, что Вашингтон рассчитывает в том числе на конструктивное сотрудничество с Москвой в сферах, представляющих обоюдный интерес, но не собирается сглаживать противоречия в двусторонних отношениях. После этих заявлений посол России в США Анатолий Антонов был приглашен на консультации в Москву. В российской столице он находится с 21 марта.