В Госдепе считают недобросовестным доклад Китая "О нарушении прав человека в США - 2020"

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Госдепартамент США полагает, что опубликованный ранее Госсоветом КНР доклад "О нарушении прав человека в США - 2020" является недобросовестным. Об этом сообщила во вторник на брифинге для журналистов исполняющая обязанности помощника госсекретаря Лиза Питерсон.

Ее попросили прокомментировать доклад, обнародованный на прошлой неделе. "Доклад Пекина, судя по всему, не является добросовестным. Пекин продемонстрировал свою уверенность в нашей свободной прессе, полагаясь на то, что наши независимые СМИ будут распространять доклад Пекина", - утверждала дипломат.

По ее версии, Вашингтон "приветствует конструктивный анализ своей деятельности в области прав человека со стороны правозащитных групп, журналистов, представителей СМИ, других демократических правительств и многосторонних организаций". "Мы помним и серьезно воспринимаем советы собственного и международного гражданского общества о том, как мы можем улучшить положение дел [в сфере защиты прав человека]", - добавила и.о. помощника госсекретаря.

В докладе Госсовета КНР отмечается, что американские власти проводят неэффективную политику социального обеспечения, которая в условиях пандемии привела к возникновению продовольственного кризиса и угрозе голода для десятков миллионов американцев. В документе подчеркивается, что односторонние санкции США против целого ряда стран ослабили международные меры по противодействию коронавирусу, усилив распространение инфекции в глобальных масштабах. Кроме того, американские власти, как говорится в докладе, в минувшем году резко усилили давление на средства массовой информации, представители которых испытали на себе "беспрецедентные нападки". Авторы работы в своих утверждениях ссылаются на ряд западных источников.