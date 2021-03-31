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Премьер-министр Арубы ушла в отставку

Будет распущен парламент острова, о дате новых выборов власти планируют объявить позже, передает агентство Reuters

ГАВАНА, 31 марта. /ТАСС/. Премьер-министр нидерландского острова Аруба Эвелин Вевер-Крус приняла решение уйти в отставку из-за того, что ряд членов партии из ее коалиции подозревается в хищении государственных средств. Об этом во вторник сообщает агентство Reuters.

Оно отмечает, что также будет распущен парламент острова, о дате новых выборов власти планируют объявить позже.

По данным агентства, экономика Арубы, где проживают более 103 тыс. человек, сократилась на 25% в прошлом году. Причиной этого стало резкое снижение числа туристов из-за пандемии.

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