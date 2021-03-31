Американские эксперты зафиксировали активность на ядерном объекте в КНДР

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Американские эксперты полагают, что КНДР возобновила или готова возобновить работы по переработке плутония на ядерном объекте в Йонбёне. Соответствующий доклад опубликован во вторник на сайте вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

По словам экспертов, такой вывод они сделали на основании спутниковых снимков, датированных 30 марта. На них видно, как над одним из зданий, находящихся на территории ядерного объекта, поднимается "пар или дым". В докладе отмечается, что этот признак свидетельствует о том, что объект функционирует и отапливается, что в свою очередь может означать "начало или подготовку новой кампании по переработке" плутония в Йонбёне.

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что в последние несколько недель была выявлена активность на теплоэлектростанции, связанной с ядерным объектом. Это, по словам специалистов, является еще одним подтверждением их выводов. Как заявил телекомпании NBC один из авторов доклада Виктор Ча, активность на ядерном объекте наряду с ракетными испытаниями может быть очередным этапом "во многом выверенной" кампании по эскалации напряженности, проводимой Пхеньяном.

"Они усиливают давление, как они делали это с [бывшими] президентами [США Дональдом] Трампом и [Бараком] Обамой", - указал эксперт. По его словам, "это не новый шаг со стороны КНДР, однако он был сделан на довольно раннем этапе работы новой [американской] администрации". Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон намерен ответить надлежащим образом, если северокорейские власти решат пойти на эскалацию напряженности, но при этом готов к дипломатическому взаимодействию с Пхеньяном.

25 марта в КНДР был осуществлен первый с 29 марта прошлого года запуск баллистических ракет. Проведение испытаний зафиксировала Береговая охрана Японии, а также подтвердили военные Южной Кореи и США. Согласно данным Минобороны Японии, две ракеты пролетели расстояние около 450 км, высота их траектории в наивысшей точке была менее 100 км. Они упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии. Военные Южной Кореи, в свою очередь, сообщили, что две ракеты КНДР пролетели около 430 км, наивысшая точка их траектории составляла 60 км.

В пятницу КНДР подтвердила, что 25 марта провела испытания двух новых тактических управляемых ракет. В сообщении, опубликованном в центральной газете Rodong Sinmun, говорилось, что новые ракеты, которые могут нести заряд массой до 2,5 тонны, пролетели около 600 км, прежде чем упасть в заданной точке в Японском море.