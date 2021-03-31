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Мадуро сообщил о подписании 12 документов о сотрудничестве с Россией

Две страны демонстрируют модель образцовых отношений, указал президент Венесуэлы

ГАВАНА, 31 марта. /ТАСС/. Россия и Венесуэла подписали 12 документов о сотрудничестве в различных сферах в ходе встречи межправительственной комиссии высокого уровня в Каракасе с участием вице-премьера РФ Юрия Борисова. Об этом во вторник сообщил президент республики Николас Мадуро, трансляция выступления которого велась в эфире государственного телевидения Венесуэлы.

"Были подписаны 12 документов о сотрудничестве в финансовой, энергетической, военной сферах, в сфере здравоохранения и продуктов питания, <...> медикаментов и вакцин для Венесуэлы, - заявил Мадуро. - Россия и Венесуэла демонстрируют модель образцовых отношений между гигантской евразийской державой мирового масштаба и маленькой южноамериканской страной".

По словам лидера Боливарианской Республики, очередное заседание межправительственной комиссии запланировано на конец следующего полугодия.

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Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияБорисов, Юрий Иванович
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