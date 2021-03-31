Парламент Японии одобрил соглашение о продлении условий содержания военных баз США

ТОКИО, 31 марта. /ТАСС/. Верхняя палата парламента Японии в среду большинством голосов одобрила соглашение о продлении на год условий распределения расходов на содержание военных баз США в стране. Ранее это соглашение уже одобрила ключевая нижняя палата парламента страны.

По данным агентства Kyodo, в течение этого года Япония и США также планируют договориться об условиях распределения расходов на содержание американских военных объектов после 2022 года.

Расходы, которые понесет японская сторона в 2021 финансовом году (начинается 1 апреля 2021 года), составят 201,7 млрд иен (около $1,9 млрд) - сумма, аналогичная расходам на те же цели в текущем финансовом году. В феврале правительства Японии и США договорились о продлении условий распределения расходов на содержание американских баз в стране до 31 марта 2022 года (дата окончания 2021 финансового года).

Япония оплачивает все коммунальные расходы, связанные с этими объектами, а также выплачивает зарплату нанятому на месте персоналу.