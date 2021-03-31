В Японии проходят обыски по делу о доступе к личным данным пользователей мессенджера LINE

ТОКИО, 31 марта. /ТАСС/. Комитет по защите персональной информации при правительстве Японии начал проводить обыски по делу о доступе к личным данным пользователей популярного в стране мессенджера LINE со стороны китайской компании. Об этом заявил в среду в ходе парламентского заседания глава комитета Юсукэ Фукуура.

"С сегодняшнего дня мы начали проводить обыски, связанные с доступом к личным данным пользователей LINE", - сказал он. При этом глава комитета не стал приводить никаких деталей касательно проводимой инспекции. Ранее этот же комитет потребовал от руководства LINE предоставить отчет о ситуации с персональными данными пользователей.

Скандал вокруг мессенджера разгорелся в середине марта, когда стало известно, что личные данные его пользователей были доступны китайской компании, которая занималась обслуживанием приложения. С 2018 года менеджмент LINE был передан на аутсорсинг китайской фирме. Неназываемая компания из КНР имела доступ к личным данным пользователей, включая имена, адреса почтовых ящиков и телефонные номера, а также к передаваемым пользователями фотографиям. В то же время указывается, что соответствующие данные хранились на расположенных на территории Японии серверах. В прошлом месяце доступ к соответствующим данным для китайской компании был закрыт.

В Японии мессенджером LINE пользуются около 86 млн человек. Владеющая приложением японская компания Z Holdings пообещала создать специальный комитет для проведения внутренней проверки. Сотрудники всех японских министерств уже прекратили использовать мессенджер для передачи конфиденциальной информации.