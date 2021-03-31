Экс-премьер Молдавии объявил о создании новой проевропейской партии

КИШИНЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Экс-премьер Молдавии Ион Кику объявил о планах создания проевропейской Партии развития и объединения Молдовы при поддержке некоторых бывших министров из его кабинета, который действовал в период с ноября 2019 года по декабрь 2020. Об этом Кику сообщил в среду на своей странице в Facebook.

"Вместе со многими нашими коллегами создали инициативную группу для формирования и регистрации Партии развития и объединения Молдовы. <…> Основной нашей целью является создание всех условий для интеграции Республики Молдова в Европейский Союз, поскольку это является единственной возможностью для сохранения нашей государственности, для повышения уровня жизни наших сограждан", - написал Кику.

По его словам, политика сближения с ЕС позволит стране "построить дружеские отношения со стратегическими партнерами", а также решить приднестровскую проблему.

Экс-премьер обратил внимание на необходимость модернизации, а также на реформирование правительства и изменение административно-территориального разделения страны. В 2017 году кабинет министров Молдавии был сокращен с 17 до девяти министров, и Кику предлагает воссоздать ряд министерств. Кроме того, он выступает за то, чтобы вновь объединить районные администрации в региональные, а также укрепить их финансовую автономию. В команду Кику входят бывший министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, бывший министр экономики Анатолий Усатый, главы других государственных ведомств, директора больниц и ряда других учреждений.

Кику возглавил правительство Молдавии после отставки с поста премьера нынешнего президента страны Майи Санду в ноябре 2019 года. После победы на президентских выборах в 2020 году Санду стала требовать отставки правительства и досрочных выборов в парламент. Под давлением акций протеста оппозиции Кику ушел в отставку.

Кику пришел в правительство в 2005 году, возглавив одно из управлений в Минэкономики в команде Игоря Додона, который тогда занимал должность замминистра. В 2006-2008 годах работал заместителем министра финансов, а в 2008-2009 годах - отвечал за экономику и внешнюю политику в аппарате премьер-министра Зинаиды Гречаный. С декабря 2018 по июнь 2019 года Кику возглавлял министерство финансов в правительстве Павла Филипа.