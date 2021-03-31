{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Китай призвал ВОЗ изучить возможность утечки коронавируса из лабораторий США

ПЕКИН, 31 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения должна изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и в подобных учреждениях других стран. Об этом в среду на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД Хуа Чуньин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Относительно сохранения вероятности утечки вируса в результате лабораторного инцидента члены экспертной группы заявили, что в случае необходимости они проведут исследования в лабораториях по всему миру. Как вам известно, такие исследования в лабораториях в Ухане уже прошли. Однако когда Форт-Детрик откроется для экспертов?", - сказала она.

"Хотела бы спросить вас, почему иностранные СМИ не сообщают о лаборатории Форт-Детрик. Новости о ней были в июне 2019 года, но потом их не стало. <…> Почему вы храните молчание?", - отметила дипломат.

Теги
СШАКитайПандемия COVID-19
Немецкий депутат выступил за введение моратория на строительство "Северного потока - 2"
Депутат от Христианско-демократического союза Петер Байер заявил, что реализация проекта является серьезным препятствием для возобновления трансатлантического партнерства
Читать полностью