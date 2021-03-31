Китай призвал ВОЗ изучить возможность утечки коронавируса из лабораторий США

ПЕКИН, 31 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения должна изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и в подобных учреждениях других стран. Об этом в среду на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД Хуа Чуньин.

"Относительно сохранения вероятности утечки вируса в результате лабораторного инцидента члены экспертной группы заявили, что в случае необходимости они проведут исследования в лабораториях по всему миру. Как вам известно, такие исследования в лабораториях в Ухане уже прошли. Однако когда Форт-Детрик откроется для экспертов?", - сказала она.

"Хотела бы спросить вас, почему иностранные СМИ не сообщают о лаборатории Форт-Детрик. Новости о ней были в июне 2019 года, но потом их не стало. <…> Почему вы храните молчание?", - отметила дипломат.