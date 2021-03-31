В Узбекистане установили наказание за призывы к насилию и массовым беспорядкам

ТАШКЕНТ, 31 марта. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о внесение поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет за публичные призывы к массовым беспорядкам и насилию. Текст закона в среду опубликован в официальной газете "Народное слово".

"Уголовный кодекс Республики Узбекистан в статье 244 ("Массовые беспорядки" - прим. ТАСС) дополнить частями следующего содержания - "Публичный призыв к массовым беспорядкам и насилию над гражданами", - говорится в тексте. В соответствии с поправками, предусмотрена уголовная ответственность за публичный призыв к неподчинению законным требованиям представителей власти, массовым беспорядкам и насилию над гражданами. За данное правонарушение последует наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, однако те же действия в составе группы лиц, с использованием СМИ или интернета могут повлечь наказание на срок до 10 лет лишения свободы.

В настоящий момент Уголовный кодекс Узбекистана предусматривает за организацию и активное участие в массовых беспорядках лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.