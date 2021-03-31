Президент Армении заявил, что большинство армян считают Россию лучшим другом республики

ЕРЕВАН, 31 марта. /ТАСС/. Отношения между Россией и Арменией имею многовековую историю, и большинство армян во всем мире считают РФ лучшим другом Армении. Об этом заявил президент республики Армен Саркисян в интервью РБК, текст которого опубликовала в среду его пресс-служба.

"Отношения между Арменией и РФ не только многовековые, а имеют настолько большую глубину, что сложно эмоционально оценить ее. Это непростая, а очень глубинная эмоциональность. Независимо от того, где ты находишься - в Буэнос-Айресе, Бразилии, США или Европе - спроси любого армянина, кто лучший друг Армении - 99% ответят, что Россия", - заявил Саркисян.

По его словам, "кто бы ни был у власти в Армении, рано или поздно политик приходит к заключению, что отношения Армении и РФ непростые и имеют большую глубину".

"Когда я обсуждал с европейскими и западными политиками будущее Армении, эти политики тебе говорят, что все-таки Армения - это партнер России", - добавил Саркисян.