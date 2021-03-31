Минобразования Казахстана опровергло слухи о запрете изучения русского языка с 2023 года

НУР-СУЛТАН, 31 марта. /ТАСС/. Министерство образования и науки Казахстана опровергло утверждения о запрете с 2023 года изучения русского языка и переводе всех школ на казахский язык обучения. Об этом сообщил в среду портал stopfake.kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития для борьбы с недостоверными данными.

По его сведениям, в редакцию портала обратился читатель с просьбой проверить статью, в которой говорится, что с 2023 года в Казахстане полностью запретят изучение русского языка, а все школы страны перейдут исключительно на казахский язык обучения.

"По данным, которые были предоставлены по нашему запросу Министерством науки и образования Республики Казахстан, сейчас в стране из 6 957 государственных школ 3 733 школы (53,6%) ведут обучение только на казахском языке, 1 160 (16,6%) школ - на русском языке, 2 047 (29,4%) школ - на казахском и русском языках. При этом планов на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет", - говорится в сообщении.

Как пишет stopfake.kz, в статье также сказано, что Единое национальное тестирование (ЕНТ) на казахском языке предпочитают сдавать лишь 51% выпускников. "Однако это утверждение также противоречит официальным данным. В 2020 году ЕНТ на казахском языке сдавали 75,1% выпускников школ, на русском языке - 24,8% абитуриентов, на английском - 0,1%", - следует из сообщения портала.

15 марта пресс-служба правительства Казахстана по итогам расширенного заседания коллегии министерства образования и науки информировала, что для развития среднего образования предусматривается поэтапный переход на 12-летнее обучение с 2023 года с внедрением правописания на казахском языке с использованием латинской графики. В конце января также стало известно, что переход казахского алфавита на латинскую графику будет проходить постепенно в 2023-2031 годов. В настоящее время обучение в казахстанских школах длится 11 лет и ведется на казахском и русском языках. Причем казахский алфавит основан на кириллической графике.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября 2017 года подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Правительству тогда было поручено обеспечить поэтапный перевод алфавита до 2025 года.