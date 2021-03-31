Следствие предъявило новые обвинения одному из лидеров белорусских анархистов

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Следствие предъявило одному из лидеров анархистского движения Белоруссии Николаю Дедку обвинения в причинении вреда национальной безопасности и изготовлении коктейлей Молотова. Об этом сообщили в среду в Следственном комитете республики.

"В настоящий момент уже получены доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием управляемого им Telegram-канала. В связи с этим возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь", - отмечается в сообщении на сайте СК.

В ноябре минувшего года Дедок был задержан на съемной квартире в поселке Сосновый Осиповичского района Могилевской области, где длительное время скрывался от правоохранительных органов. По данным следствия, в ходе обыска у него были обнаружены стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами (коктейль Молотова). В связи с этим в отношении Дедка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 295-3 ("Незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ") Уголовного кодекса.

Ранее в ходе расследования были получены доказательства о причастности Дедка к совершению преступления, предусмотренного ст. 342 ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественных порядок") уголовного кодекса. В СК республики уточнили, что примененная к обвиняемому ранее мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась.

Николая Дедка считают одним из лидеров анархистского движения в Белоруссии. В 2010 году он был задержан по делу о нападении на посольство РФ в Минске (попытке поджога) и осужден на 4,5 года лишения свободы.