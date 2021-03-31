СБУ открыла более 50 уголовных дел в 2020 году из-за "актиукраинской пропаганды"

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла в 2020 году более 50 уголовных дел за "распространение деструктивной антиукраинской пропаганды и подрывной деятельности в информационной сфере". Об этом сообщил в интервью украинскому изданию "Цензор.нет" начальник управления департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"В течение 2020 года СБУ привлечены к уголовной ответственности <...> 40 человек, открыто более 50 уголовных дел по разным статьям Уголовного кодекса Украины (109, 110, 111, 161 УК), 32 человека осуждены, 158 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете, запрещен въезд на Украину", - сказал он.

По словам Витюка, на Украине представители экспертного сообщества задействуются иностранными спецслужбами "в информационных операциях". "Их задача - это интерпретация фактов и событий в выгодном для противника свете. Эксперты обычно очень осторожно высказываются, чтобы их деятельность не подпадала под действие УК. Вражеская пропаганда маскируется под "свободу слова", "альтернативную точку зрения" или "политическую агитацию" во время выборов", - сказал представитель спецслужбы.

Ранее в СБУ сообщали, что Пограничная служба Украины отказала во въезде в страну в 2019 году почти 300 гражданам иностранных государств на основании сведений об их причастности к "пропаганде сепаратизма" в сети. В 2019 году по материалам спецслужб были привлечены к ответственности 34 администратора соцсетей "за распространение антиукраинской пропаганды и противоправного контента". По состоянию на январь 2020 года, по данным СБУ, по данным делам уже вступил в законную силу 21 судебный приговор.