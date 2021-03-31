Группа адвокатов Армении потребовала проверить законность избрания президента

ЕРЕВАН, 31 марта. /ТАСС/. Группа адвокатов Армении обратилась в Генеральную прокуратуру с требованием проверить законность избрания Армена Саркисяна на пост президента республики, так как он мог подать недостоверные данные о наличии второго - британского - гражданства. Об этом сообщил глава Союза адвокатов Армении Ара Зограбян.

"Армен Саркисян с 2003 по 2012 год имел гражданство Соединенного Королевства и был избран президентом 2 марта 2018 года. В этом случае не было удовлетворено требование [к кандидату] - иметь только гражданство Армении в течение последних шести лет. Саркисян мог быть избран президентом лишь в том случае, если бы действие гражданства Великобритании прекратилось до 01 марта 2012 года", - написал он.

Требование подписали порядка 50 армянских адвокатов.

Саркисян до 2018 года, когда его избрали президентом Армении, занимал пост посла республики в Великобритании. Часть его семьи до сих пор живет там.