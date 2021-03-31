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Италия высылает двух сотрудников российского посольства

Послу РФ в Италии был выражен протест итальянского правительства
© EPA-EFE/Riccardo Antimiani

РИМ, 31 марта. /ТАСС/. Италия немедленно высылает двух российских сотрудников, подозреваемых в противозаконных действиях. Об этом говорится в сообщении главы МИД республики Луиджи Ди Майо в Facebook.

"Вызванному в МИД послу РФ в Италии был выражен протест итальянского правительства. Он также был проинформирован о немедленной высылке двух сотрудников [посольства], замешанных в серьезном деле [о шпионаже]. Благодарю наши спецслужбы и все государственные органы, работающие на благо безопасности нашей страны", - говорится в заявлении министра.

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