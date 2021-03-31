На Украине заявили, что разговор лидеров России, ФРГ и Франции не отразится на ее позиции

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Обсуждение украинской тематики стало только одним из пунктов широкой повестки разговора президента России Владимира Путина, лидера Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, никакие решения по Донбассу не могут быть приняты без участия Киева. Об этом заявила пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель.

"Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция) на разных уровнях. Никакие решения без участия Украины об Украине не могут и не будут приниматься", - подчеркнула она в среду в комментарии агентству "Украинские новости".

По ее словам, лидеры трех стран обсуждали широкую повестку, включая борьбу с пандемией коронавируса, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения Евросоюза и России, "а также, среди прочего, вспомнили и ситуацию в Донбассе". Мендель считает, что было бы странно, если бы конфликт в Донбассе выпал из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона.

При этом Мендель добавила, что Германия и Франция, как и ЕС в целом, зарекомендовали себя надежными партнерами Украины, поддерживая санкции против России. "Эта позиция очень ценна для Украины. Мы будем использовать все возможности и площадки для продвижения к миру, что является нашей безоговорочной ценностью", - заключила она.