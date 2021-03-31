Эрдоган заявил о намерениях посетить Шушу в Нагорном Карабахе по окончании поста рамадан

АНКАРА, 31 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду о намерениях посетить город Шуша, перешедший под контроль Азербайджана в результате боевых действий в Нагорном Карабахе осенью прошлого года и объявленного культурной столицей страны.

"Мы рассчитываем, что после рамадана (мусульманский месяц поста - прим. ТАСС) в самое ближайшее время мы посетим Шушу, где мы сумеем испытать новое чувство праздника", - сказал он в ходе выступления на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский совет), который проходит в режиме видеоконференции.

Эрдоган также вновь поздравил Азербайджан с "освобождением исторических земель в Нагорном Карабахе". "Перемены, которые переживает мировое сообщество, еще более усиливают значимость таких платформ сотрудничества, как Тюркский совет. Тюркоязычные страны должны продолжать поддерживать Азербайджан в деле защиты и возрождения тюркских памятников в Карабахе", - добавил президент Турции.

Он также выразил мнение, что Тюркский совет должен быть преобразован в международную организацию. "За 12 лет Тюркский совет завершил процесс институционализации, что повысит международную репутацию структуры. Настало время повысить статус Тюркского совета, превратив его в международную организацию, - считает Эрдоган. - Совместные усилия тюркоязычных государств внесут вклад и в защиту интересов турок-киприотов".

Кроме того, турецкий президент надеется, что восьмой саммит Тюркского совета удастся провести 12 ноября в Стамбуле в очном формате с учетом мер по противодействию пандемии.