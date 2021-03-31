Италия сочла "враждебным актом" шпионский инцидент с сотрудником посольства России

"Специальное подразделение карабинеров задержало итальянского служащего ВМС и российского сотрудника в момент передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение. Оба обвиняются в шпионаже и угрозе госбезопасности. Речь идет о враждебном акте", - сказал Ди Майо в среду, выступая на совместном заседании комиссий по иностранным делам верхней и нижней палат парламента.

Министр уточнил, что эта операция, проведенная при участии спецслужб и Минобороны, стара результатом "продолжительных следственных действий" Агентства внутренней информации и безопасности. Он также напомнил, что по поводу произошедшего в МИД был вызван посол РФ в Италии, которого уведомили о выдворении двух сотрудников диппредставительства. Их имена и посты не разглашаются.

Ранее в посольстве РФ подтвердило задержание сотрудника военного атташата. Диппредставительство выразило сожаление насчет решения властей Италии объявить персонами нон грата двух своих сотрудников и надеется, что это не отразится на двусторонних отношениях.

Задержанный по этому делу итальянец, якобы работавший в Генштабе и имевший доступ к конфиденциальной информации, находится под стражей. Ему инкриминируются политический и военный шпионаж, раскрытие секретной информации. В случае признания его вины на всех уровнях судебной системы ему грозит наказание до 20 лет заключения.