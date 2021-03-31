Королева Елизавета II впервые очно посетила мероприятие в 2021 году

ЛОНДОН, 31 марта. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II впервые в 2021 году приняла участие в официальном мероприятии в очном формате на фоне ослабления ряда коронавирусных ограничений в стране. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Букингемского дворца.

Британский монарх в день столетия с момента образования Военно-воздушных сил Австралии посетила мемориал на юго-востоке Англии, установленный в память о летчиках стран Содружества наций, которые погибли во Второй мировой войне.

"Давненько я здесь не была", - улыбаясь, заявила 94-летняя Елизавета II, которая формально также является главой государства в Австралии.

Данный мемориал расположен недалеко от Виндзорского замка, где британская королева пребывает с начала ноября после введения в Англии строгих ограничений на фоне распространения коронавируса. Именно в этом замке, расположенном примерно в 40 км от Лондона в графстве Беркшир, монарх с супругом герцогом Эдинбургским Филипом отметили 73-ю годовщину своей свадьбы и Рождество. Елизавета II перебралась в эту резиденцию из Сандрингема (графство Норфолк) на востоке Англии, где она провела первую половину осени.

Общенациональный карантин в королевстве стал смягчаться с 8 марта, когда в Англии возобновили работу школы. 29 марта было введено еще несколько послаблений - британцам разрешили встречаться на улицах группами, состоящими не более чем из шести человек или членов не более чем двух домохозяйств, а также заниматься групповыми видами спорта на улице. Утратил силу указ, предписывающий жителям страны не выходить из дома без особой надобности, однако британцам по-прежнему рекомендуют работать из дома.

В борьбе с пандемией власти возлагают большие надежды на программу вакцинации населения, которая стартовала 8 декабря 2020 года. К 14 февраля, в соответствии с планами правительства, первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем. Так, среди вакцинированных были Елизавета II, герцог Эдинбургский Филип и наследник престола принц Уэльский Чарльз.

К настоящему времени первая доза вакцины была введена 30,68 млн человек - более 46% населения страны. Правительство рассчитывает, что к июлю возможность сделать прививку получат все жители страны старше 16 лет.