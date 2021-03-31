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Reuters: ЕС согласовал санкции против восьми граждан и трех юрлиц Ирана

Запретительные меры намерены ввести за нарушения прав человека в стране

БРЮССЕЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Комитет постоянных представителей ЕС в среду принял решение о введении запретительных мер за нарушения прав человека в Иране в отношении восьми физических и трех юридических лиц. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

Санкции будут официально утверждены Советом ЕС и вступят в силу в ближайшие дни. Они введен в связи с жестким подавлением протестов в Иране в 2019 году.

Запретительные меры приняты в рамках нового санкционного механизма ЕС по правам человека, в который ЕС уже внес несколько граждан России и Китая, чем вызвал новый виток напряженности в отношениях с Москвой, и, особенно Пекином, впервые столкнувшимся с санкциями Евросоюза.

ЕС впервые ввел санкции против Ирана с момента заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД) в 2015 году, в рамках которого Евросоюз обязался отменить санкции, связанные с развитием ядерной программы. Впрочем, Брюссель неоднократно отмечал, что по санкциям за нарушения прав человека считает себя свободным от любых обязательств перед Ираном, в том числе в рамках СВПД.

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