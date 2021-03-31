Власти США готовят новый указ Байдена по укреплению кибербезопасности

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Американская администрация разрабатывает новый указ президента США Джо Байдена, направленный на укрепление кибербезопасности в стране. Об этом сообщил в среду министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

"Чтобы укрепить способность федерального правительства предотвращать инциденты в киберпространстве и отвечать на них, администрация разрабатывает примерно 12 шагов, которые войдут в будущий исполнительный указ [президента]. Конечно, дальнейшие детали будут вскоре обнародованы", - заявил глава Министерства внутренней безопасности США.

Он пообещал, что американские государственные ведомства усовершенствуют свои способности выявлять несанкционированные вторжения в американские компьютерные сети и кибератаки, а также обмениваться информацией. Кроме того, будут приняты меры по модернизации системы обеспечения защиты компьютерных сетей, системы госзакупок и "федерального ответа на инциденты", отметил Майоркас.

При этом руководитель МВБ США признал, что американские власти не смогут обеспечить кибербезопасность в стране, если не будут иметь поддержки со стороны частного бизнеса. "Правительство не обладает потенциалом, позволяющим ему в одиночку обеспечить устойчивость нашей страны в киберпространстве. Значительная часть нашей критически важной инфраструктуры находится в руках частного сектора. Нам необходимо работать с ним, чтобы защитить интересы американского народа и услуги, на которые мы полагаемся", - сказал Майоркас.