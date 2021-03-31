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Кризис в Белоруссии
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США намерены восстановить санкции против девяти госпредприятий Белоруссии

Речь идет о компаниях "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американского филиала, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно"
© Наталия Федосенко/ТАСС

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены восстановить ранее отмененные односторонние санкции в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Госдепартамент не в состоянии рекомендовать еще одно продление [приостановки действия этих рестрикций] <...>. Текущие продления [отмены этих рестрикций] истекут 26 апреля", - заявил американский дипломат.

Речь идет о компаниях "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и ее американского филиала, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно". США ввели санкции в отношении Белоруссии в 2006 году. Однако в октябре 2015 года действие этих ограничительных мер в отношении ряда белорусских компаний было частично приостановлено. Решение неоднократно продлевалось американским правительством все последние годы при различных президентах США.

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БелоруссияСШАКризис в Белоруссии
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