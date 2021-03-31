Киев заявил о необходимости ввести с 1 апреля режим полного прекращения огня в Донбассе

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Украинская делегация в ходе переговоров контактной группы (КГ) по урегулированию конфликта в Донбассе предложила с 00:00 1 апреля ввести режим полного соблюдения режима тишины на востоке страны. Соответствующее заявление в среду распространила украинская делегация в своем Telegram-канале.

"Заседание [контактной группы] началось с предложения главы украинской делегации [Леонида] Кравчука обеспечить с 00:00 1 апреля соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня <...>", - говорится в сообщении. При этом российская сторона обвиняется в том, что нарушение огня в регионе конфликта на прошлой неделе "унесло жизни четырех украинских военнослужащих".

Киев утверждает, что предложение о соблюдении полной тишины в регионе было поддержано представителями ОБСЕ, в частности спецпредставителем председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау и координатором подгруппы по безопасности КГ от ОБСЕ, главой СММ ОБСЕ на Украине, посолом Халитом Чевиком. Уточняется, что последний якобы предложил принять общее заявление группы в подтверждение планов сторон усилить меры для соблюдения режима прекращения огня. Киев заявил, что российская делегация отвергла предложение.

Кроме того, украинская делегация сообщила, что Киев на заседании экономической подгруппы контактной группы предоставил свой список кандидатов в состав рабочей группы по мониторингу экологической ситуации в республиках Донбасса и "ждет ответа российской стороны".

Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов по итогам состоявшегося заседания заявил, что, "предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия" и "предложения Донбасса по практическому урегулированию конфликта по-прежнему игнорируются". По его словам, "в Киеве должны понять, что ни в контактной группе, ни в "нормандском формате" ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта".

В то же время МИД Донецкой народной республики (ДНР) по итогам заседания группы заявил, что Киев своим предложением лишь пытается "переподтвердить приверженность сторон мерам по усилению режима прекращения огня". "Уже не первый раз украинские переговорщики пытаются применить такой прием вместо последовательного выполнения существующих договоренностей. Такие предложения мы расцениваем не иначе как признание украинской стороны в несоблюдении действующих мер", - заявили в ДНР.

Перемирие на востоке Украины

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов. Вводится запрет на ведение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Также в числе дополнительных мер: применение дисциплинарных мер за нарушение "режима тишины" и уведомление о таких случаях координатора контактной группы, создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и Народной милиции ЛНР или ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. При этом все эти меры не могут быть полностью или даже частично отменены никакими другими приказами, в том числе секретными, и должны действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Однако после этого Минобороны Украины издало распоряжение, фактически исключившее из соглашения основной его пункт, - о невозможности открывать ответный огонь без попытки сначала задействовать координационный механизм. В этом распоряжении прямо говорится, что "в случае нарушения противником "режима тишины" и создания угрозы жизни украинским военнослужащим Вооруженные силы Украины имеют право отвечать на враждебные обстрелы".

20 марта стало известно о том, что Киев на видеоконференции политических советников глав "нормандской четверки" вновь отказался в полной мере соблюдать режим прекращения огня в Донбассе. Как сообщил корреспонденту ТАСС источник в российской делегации, в этой связи представляющий на переговорах Россию замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак направил коллегам письмо, в котором предложил зафиксировать отказ Украины от безусловного выполнения обязательств от июля 2020 года и "приложить все усилия для того, чтобы режим прекращения огня был устойчивым и всеобъемлющим, а меры по усилению режима прекращения огня выполнялись в полном объеме, безусловно и независимо от наличия договоренностей или разногласий по всем другим вопросам урегулирования конфликта".