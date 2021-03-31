Посол США в Белоруссии пока продолжает работать в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 31 марта. /ТАСС/. Новый американский посол в Белоруссии Джули Фишер пока продолжает работать в центральном аппарате Госдепартамента в Вашингтоне. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Она не в Минске. Она в данный момент базируется здесь", - сказал Прайс про Фишер. Дипломат не уточнил, когда именно посол США может отбыть в Минск.

"Она [Фишер] продолжает быть нашим послом в Белоруссии", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства США. "Она ездила в регион, посетила Европу, насколько я помню, лишь на прошлой неделе, встречаясь с некоторыми нашими союзниками и партнерами, чтобы <...> координировать наши коллективные усилия в поддержку народа Белоруссии", - отметил Прайс.

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Отношения между США и Белоруссией начали теплеть после белорусских президентских выборов 2015 года. Однако этот процесс остановился после прошлогодних выборов лидера Белоруссии.

В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. На должность американского посла в Минске была назначена Фишер, кандидатуру которой Сенат Конгресса утвердил в декабре. В конце декабря Госдепартамент США сообщил, что Фишер приведена к присяге, однако в Минск она до настоящего момента не прибыла.

26 марта заместитель помощника госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Кара Макдоналд заявила, что Фишер пока не прибыла в Минск, поскольку ждет получения визы для въезда в Белоруссию.