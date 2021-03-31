В штабе Бабарико заявили, что будут пытаться зарегистрировать создаваемую им партию

МИНСК, 31 марта. /ТАСС/. Штаб экс-претендента на выдвижение в президенты Белоруссии Виктора Бабарико рассчитывает на регистрацию создаваемой им партии "Вместе", однако готов к тому, что это не удастся. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в формате онлайн в среду член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Максим Богрецов.

"Мы хотим и будем делать все, чтобы нас зарегистрировали, есть закон, но сейчас узкое правовое поле. Мы это протестируем. Будем требовать регистрации. Если нет, подготовим план "Б", - сказал он.

Со своей стороны, другой член КС Иван Кравцов отметил, что регистрация не является ключевым пунктом, ведь в Белоруссии многие общественные организации и партии долгие годы работают как незарегистрированные. "Важно объединение людей. Мы имеем достаточно много людей, прежде всего тех, кто поддерживает нашу повестку, это те, кто поддерживал Бабарико при выдвижении кандидатом в президенты", - сказал Кравцов. Он также отметил, что партия "Вместе" намерена участвовать в выборах. "Рано еще говорить, что будет осенью, но наша позиция всегда - за участие. Мы хотим, чтобы наш голос был учтен, мы хотим вернуть наши голоса, хотим влияния в политической системе", - отметил он.

По словам Богрецова, создаваемая партия не внесет раскола в ряды белорусской оппозиции, а расширит политическую повестку. "Создание партии никоим образом не вносит раскол в те структуры, в которых мы уже участвуем [Координационный совет], <…> рабочие вопросы есть, но мы их хорошо решаем", - сказал он.

Кравцов же, говоря о том, как относится экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская к созданию партии, сказал, что с ней создатели партии взаимодействуют "очень плотно". "Появление партийной структуры нам поможет более четко отвечать на вопросы, которые не входят в компетенцию КС. <...> Партийная повестка будет дополнять то, что мы [КС] делаем, в рамках более общего движения и позволит более четко исполнять другие проекты", - добавил он. Организаторы партии рассчитывают на взаимодействие с другими партнерами, к примеру с движением "Страна для жизни".

В понедельник штаб Бабарико заявил о конкретных шагах по созданию новой партии, получившей название "Вместе". Так, создан сайт и одноименный Telegram-канал партии, а также начался набор членов партии, учредительный съезд намечен на май. В команде партии, кроме находящегося в настоящее время в следственном изоляторе Бабарико, уже заявлены известные оппозиционные политики, среди которых те, кто входит в Координационный совет оппозиции, - Мария Колесникова, Богрецов, Евгения Сугак, Дмитрий Подолинский, Татьяна Хомич, Антон Родненков, Кравцов, Леся Рудник, Глеб Герман.