Представители Донбасса назвали бессмысленными новые инициативы Киева в контактной группе

ТАСС, 1 апреля. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилось в среду неожиданными инициативами Киева, в частности, в сфере безопасности. После длительного периода роста эскалации в регионе и призывов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к украинской стороне обсудить механизмы контроля за соблюдением перемирия, которое было объявлено еще в июле 2020 года, руководитель украинской делегации Леонид Кравчук на заседании вышел с предложением ввести с 1 апреля "соблюдение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня".

Эта инициатива была с недоумением воспринята и в республиках Донбасса, и в российской делегации. Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что, "предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия".

В свою очередь в МИД ДНР инициативу Кравчука назвали бессмысленной, отметив, что Киев своим предложением лишь пытается "переподтвердить приверженность сторон мерам по усилению режима прекращения огня (подписанная сторонами конфликта 22 июля 2020 года договоренность о мерах по усилению режима прекращения огня)". "Уже не первый раз украинские переговорщики пытаются применить такой прием вместо последовательного выполнения существующих договоренностей", - заявили в ДНР и выступили со встречными предложениями. Власти республики призвали Киев опубликовать на сайте Минобороны Украины действительный, а не искаженный перечень мер контроля за режимом прекращения огня, согласованный еще в июле 2020 года. Кроме того, они потребовали провести расследование недавнего убийства украинским снайпером 71-летнего мирного жителя поселка Александровка.

Отказ Киева расследовать это убийство Грызлов назвал циничным и безответственным. В то же время полпред РФ упомянул и инцидент 26 марта в Шумах, когда четверо украинских военных подорвались на минном поле, оставленном сменившимся подразделением Вооруженных сил Украины. Киев тогда обвинил в этом Донбасс, а Верховная рада приняла постановление с обвинением РФ в эскалации ситуации в Донбассе. "Если бы депутаты Верховной рады хотели мира в своей стране, они бы принимали не вчерашнее постановление [от 30 марта] о заявлении Верховной рады Украины относительно эскалации вооруженного конфликта, а закон об особом статусе Донбасса и другие законы, предусмотренные минскими соглашениями. Если бы украинские политики действительно думали о жизни людей, они бы требовали не наступления, а выполнения Украиной согласованных мер по усилению перемирия", - считает представитель России в контактной группе.

Советник по консультациям с представителями Донбасса

Еще одной инициативой Кравчука стало, по словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, предложение ввести в политическую подгруппу "некоего советника по консультациям с представителями Донбасса". "При этом господин Кравчук не смог ответить ни на один из наших абсолютно понятных и логичных после такого объявления вопросов: каковы будут полномочия этого советника, в чем будут состоять его функции, каким образом и для каких задач предлагается осуществлять наше взаимодействие с данным советником?" - отметила Никонорова.

Специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау поддержала представителей Донбасса, отметив важность получения ответов на поставленные ими вопросы, и попросила украинскую сторону представить письменную информацию касательно обнародованной инициативы "в срок не позднее 8 апреля".

Никонорова считает, что это очередная попытка выдавить республики из переговоров, а предлагаемый Киевом советник будет выполнять "функцию очередного тормозящего переговоры инструмента".