Представители Донбасса назвали бессмысленными новые инициативы Киева в контактной группе

ТАСС, 1 апреля. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилось в среду неожиданными инициативами Киева, в частности, в сфере безопасности. После длительного периода роста эскалации в регионе и призывов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) к украинской стороне обсудить механизмы контроля за соблюдением перемирия, которое было объявлено еще в июле 2020 года, руководитель украинской делегации Леонид Кравчук на заседании вышел с предложением ввести с 1 апреля "соблюдение полного и всеобъемлющего режима прекращения огня".
Эта инициатива была с недоумением воспринята и в республиках Донбасса, и в российской делегации. Полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что, "предлагая заново принять заявление о режиме прекращения огня, Украина фактически расписалась в невыполнении принятых ранее мер по усилению режима перемирия".
В свою очередь в МИД ДНР инициативу Кравчука назвали бессмысленной, отметив, что Киев своим предложением лишь пытается "переподтвердить приверженность сторон мерам по усилению режима прекращения огня (подписанная сторонами конфликта 22 июля 2020 года договоренность о мерах по усилению режима прекращения огня)". "Уже не первый раз украинские переговорщики пытаются применить такой прием вместо последовательного выполнения существующих договоренностей", - заявили в ДНР и выступили со встречными предложениями. Власти республики призвали Киев опубликовать на сайте Минобороны Украины действительный, а не искаженный перечень мер контроля за режимом прекращения огня, согласованный еще в июле 2020 года. Кроме того, они потребовали провести расследование недавнего убийства украинским снайпером 71-летнего мирного жителя поселка Александровка.
Отказ Киева расследовать это убийство Грызлов назвал циничным и безответственным. В то же время полпред РФ упомянул и инцидент 26 марта в Шумах, когда четверо украинских военных подорвались на минном поле, оставленном сменившимся подразделением Вооруженных сил Украины. Киев тогда обвинил в этом Донбасс, а Верховная рада приняла постановление с обвинением РФ в эскалации ситуации в Донбассе. "Если бы депутаты Верховной рады хотели мира в своей стране, они бы принимали не вчерашнее постановление [от 30 марта] о заявлении Верховной рады Украины относительно эскалации вооруженного конфликта, а закон об особом статусе Донбасса и другие законы, предусмотренные минскими соглашениями. Если бы украинские политики действительно думали о жизни людей, они бы требовали не наступления, а выполнения Украиной согласованных мер по усилению перемирия", - считает представитель России в контактной группе.
Советник по консультациям с представителями Донбасса
Еще одной инициативой Кравчука стало, по словам главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, предложение ввести в политическую подгруппу "некоего советника по консультациям с представителями Донбасса". "При этом господин Кравчук не смог ответить ни на один из наших абсолютно понятных и логичных после такого объявления вопросов: каковы будут полномочия этого советника, в чем будут состоять его функции, каким образом и для каких задач предлагается осуществлять наше взаимодействие с данным советником?" - отметила Никонорова.
Специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе Хайди Грау поддержала представителей Донбасса, отметив важность получения ответов на поставленные ими вопросы, и попросила украинскую сторону представить письменную информацию касательно обнародованной инициативы "в срок не позднее 8 апреля".
Никонорова считает, что это очередная попытка выдавить республики из переговоров, а предлагаемый Киевом советник будет выполнять "функцию очередного тормозящего переговоры инструмента".
Представитель ЛНР в политподгруппе Родион Мирошник считает, что Киев просто испугался обсуждения проблем Донбасса лидерами "нормандской четверки" в отсутствие президента Украины Владимира Зеленского и поторопился имитировать стремление к диалогу. Инициатива Кравчука - "прямое следствие испуга [Киева] от состоявшихся накануне переговоров [президента РФ Владимира] Путина, [канцлера Германии Ангелы] Меркель и [президента Франции Эмманюэля] Макрона", заявил Мирошник. Он подчеркнул, что лидеры России, Германии и Франции "были единодушны во мнении, что для урегулирования необходимо активизировать диалог сторон конфликта и выполнять минские соглашения". "В Киеве об этом знают, но традиционно любое обязательство стремятся выполнить <...>, полностью исказив смысл и содержание", - отметил он.
Мирошник считает, что новому представителю Украины в контактной группе прочат роль простого почтальона. "Леонид Макарович, не мудрствуя, рассказал, что советник нужен, чтобы передавать проекты представителям ЛДНР (республики Донбасса) и получать от них ответы. Это некая смесь деятельности почтальона с курьером", - полагает он. Главное же то, что советник не наделяется никакими полномочиями. "Этот советник будет передавать мнение ЛДНР в Раду, где его, возможно, учтут, а скорее всего, забудут и выбросят", - отметил представитель Луганской республики.
Таким образом, считает Мирошник, Киев хочет нынешнюю "неполномочную" украинскую делегацию дополнить "еще более неполномочным советником", а роль контактной группы практически свести к нулю. "Мыслей же просто и прямо выполнять "Минск", где есть и контактная группа, и механизм согласования и диалога, у Киева просто нет", - полагает он.
Необходим диалог
Между тем, как в очередной раз подчеркнул Грызлов, без диалога, без исполнения политических обязательств, которые киевская власть приняла на себя в рамках минских соглашений, неизменно будет возникать тупиковая ситуация в переговорах.
"В Киеве должны понять, что ни в контактной группе, ни в "нормандском формате" ни у кого нет полномочий и компетенции переписывать минские соглашения и без решения Совета Безопасности ООН лишать Донбасс собственного мандата по урегулированию конфликта", - уверен полпред РФ.
Грызлов напомнил о состоявшемся во вторник обсуждении лидерами России, Германии и Франции вопроса об урегулировании внутриукраинского конфликта. "Участники обсуждения пришли к общему пониманию, что в логике мирного урегулирования конфликта Киеву, Донецку и Луганску сначала необходимо согласовать условия мирного сосуществования Донбасса и Украины после урегулирования, что позволит быстро и эффективно договориться о прекращении взаимных недружественных действий друг против друга", - отметил он.
Обсуждение вопросов гуманитарного и экономического блоков оказалось, как и на предыдущих заседаниях, безрезультатным. Представители республик пытались в очередной раз поднять вопросы о процессуальной очистке 50 лиц, которые были освобождены в процессе обмена, но по-прежнему находятся под уголовным преследованием на Украине. По словам Никоноровой, в ДНР известно, что бумаги на принятие данного решения уже месяц находятся на столе у президента Украины, но подписи его нет. Кроме того, республика так и не получила ответа на вопрос, почему Киев отказывается пропускать гуманитарные грузы через пункт пропуска "Еленовка - Новотроицкое", хотя считает безопасным пропускать там людей.
Следующее заседание контактной группы состоится 14 апреля.