В Сирии заявили, что США и Евросоюз стремятся дестабилизировать ситуацию в стране

БЕЙРУТ, 1 апреля. /ТАСС/. Решение международной донорской конференции в Брюсселе о выделении гуманитарной помощи Сирии без отмены односторонних санкций представляет собой разновидность экономического терроризма. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, переданном в среду агентством SANA.

"Политика коллективного наказания сирийского народа, которую проводят США и Евросоюз, преследует цель дестабилизировать обстановку в Сирии, - отмечается в документе. - При этом Запад покрывает деятельность террористических формирований и сепаратистских сил".

В нем указывается, что "конференция в Брюсселе, которая проводится в пятый раз, превратилась в орудие шантажа и давления на Дамаск". Кроме того, значительная часть объявленной помощи "направляется в соседние страны и районы, находящиеся вне контроля сирийского государства".

МИД Сирии осуждает сопредседательство ООН на форуме в Брюсселе, который проходил без участия сирийского правительства - основного партнера международного сообщества в гуманитарных акциях. Такой шаг в Дамаске расценивается "как неуважение суверенитета Сирии и нарушение Устава ООН".

Сирийское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что странам, которые вознамерились оказать гуманитарную помощь сирийцам, "следует прежде прекратить заниматься хищением природных богатств Сирии и ее аграрной продукции".

В пятой конференции доноров помощи Сирии и странам, принимающим сирийских беженцев, приняли участие свыше 75 делегаций, представляющих 50 стран. Международные доноры выделили €5,3 млрд помощи в виде грантов сирийским сообществам и беженцам, а также принимающим их странам региона, еще €5,9 млрд будут предоставлены в виде кредитов.