Азербайджан и Турция перешли на взаимные поездки граждан по внутренним паспортам

БАКУ, 1 апреля. /ТАСС/. Граждане Азербайджана и Турции с 1 апреля смогут совершать взаимные поездки по внутренним документам, удостоверяющим личность. Это предусмотрено протоколом о внесении изменений в межправительственное соглашение о взаимном освобождении от виз от 25 февраля прошлого года, который вступает в силу 1 апреля.

Согласно ему, в перечень документов, дающих право гражданам Азербайджана совершать поездки в Турцию, а гражданам Турции - в Азербайджан, внесены удостоверения личности, имеющие в обеих странах статус внутреннего паспорта. Протокол был подписан 10 декабря в рамках визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Баку и ратифицирован азербайджанским парламентом 1 февраля. Турецкая сторона утвердила соответствующий документ 30 января.

Во вторник МИД Азербайджана выступил с комментарием, в котором говорится, что граждане страны будут иметь возможность безвизовых поездок в Турцию как по дипломатическим, служебным и общегражданским паспортам, так и на основе биометрического удостоверения личности. Срок безвизового пребывания на территории Турции установлен в 90 дней. При этом биометрическое удостоверение личности может использоваться только при поездках непосредственно в Турцию. Во время путешествий в третьи страны через территорию Турции граждане обязаны иметь при себе заграничный паспорт.

В комментарии также подчеркивалось, что Турция является первой страной, с которой Азербайджан подписал документ об использовании удостоверений личности в качестве документа для пересечения границы. "Это наглядное проявление дружественных, братских отношений и стратегического партнерства высокого уровня между нашими странами", - подчеркнуло внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Сообщение между Азербайджаном и Турцией

В настоящее время для взаимных поездок между Азербайджаном и Турцией граждане пользуются воздушным транспортом. Ежедневно по несколько рейсов в обоих направлениях выполняют самолеты компаний "Азербайджанские авиалинии" и Turkish Airlines, а также азербайджанского лоукостера "Бута". Из Баку самолеты летают не только в Анкару и Стамбул, но и в Измир, и Анталью. До пандемии весьма востребованными были также автобусные поездки через территорию Грузии, однако из-за закрытия сухопутных границ сейчас они не осуществляются.

Две страны также планировали еще в прошлом году запустить пассажирские перевозки по открывшейся в октябре 2017 года железной дороге Баку - Тбилиси - Карс, но и их пришлось отложить из-за пандемии. Согласно проекту, по этой магистрали можно будет перевозить до 1 млн пассажиров в год с дальнейшим увеличением до 3 млн.

Кроме того, в середине февраля был дан старт строительству железной дороги Горадиз - Агбенд в прилегающем к Нагорному Карабаху Физулинском районе, которая в перспективе позволит создать прямое железнодорожное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении и откроет прямой выход на Турцию.