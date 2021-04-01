В Пентагоне сообщили, что США обратились к России из-за утверждений украинских военных

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби полагает, что телефонный разговор глав Генштабов США и РФ был связан с утверждениями украинских военных о неких перемещениях российских сил, американская сторона попыталась получить дополнительную информацию. С этим заявлением представитель американского оборонного ведомства выступил в среду на брифинге.

Представителя оборонного ведомства просили прокомментировать сообщения о том, что председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли говорил по телефону с начальником Генштаба ВС РФ - первым замминистра обороны РФ генералом армии Валерием Герасимовым, а также с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Русланом Хомчаком. Кирби в связи с этим сказал, что США "осведомлены о сообщениях украинских военных относительно перемещения российских войск на границах Украины". Представитель Пентагона отметил, что стороны во время разговора, в частности, могли касаться "этого вопроса и этих опасений".

Кирби также добавил: "Как я сказал, одна из причин того, что мы обратились к России, состоит в том, что мы попытались получить немного больше ясности относительно того, что именно происходит". "Я просто не готов сейчас представить больше подробностей по поводу данных обсуждений, которые только начались", - сказал он. Представитель Пентагона не уточнил, считают ли американские военные заслуживающими доверия утверждения украинской стороны. Он отметил, что США обсуждают данный вопрос также с союзниками по НАТО.

На вопрос о том, намерен ли министр обороны США Ллойд Остин переговорить со своим российским коллегой, Кирби ответил: "Сегодня мне нечего объявить или сказать о телефонных звонках министра".

Как сообщили журналистам в Минобороны РФ в среду, телефонные переговоры Герасимова и Милли состоялись по инициативе американской стороны. "Обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметили в военном ведомстве.

В среду полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов назвал безответственной и циничной позицию Киева в вопросах безопасности в зоне конфликта в Донбассе. Ситуация в Донбассе обострилась 26 марта, когда в районе поселка Шумы погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.