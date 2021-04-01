Глава Северного командования ВС США выступил за диалог с РФ в целях недопущения конфликтов

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Глава Северного командования Вооруженных сил (ВС) США генерал Глен Ванхёрк выступает за диалог Москвы и Вашингтона в целях недопущения конфликтных ситуаций в Арктике, а также в космосе и киберпространстве. Американский военачальник сообщил об этом, отвечая в среду на вопросы корреспондента ТАСС на интернет-брифинге.

"Я бы сказал, что мы приветствуем благоприятные возможности для деконфликтации и устоявшихся отношений - причем не только в Арктике, но и в новых сферах: космосе и киберпространстве. Считаю, что нам необходимо установить нормы поведения, чтобы не случалось неумышленной эскалации [напряженности или военной деятельности], чтобы мы непредумышленно не оказались в состоянии кризиса", - подчеркнул Ванхёрк. Вверенное ему Северное командование (НОРТКОМ) отвечает за оборону континентальной части Соединенных Штатов.

"Поэтому я действительно считаю, что имеются благоприятные возможности для обсуждения", - сказал генерал. По его оценке, "есть много способов осуществить это". "Но это, конечно, не входит напрямую в сферу моей ответственности. Председатель [Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли], [американский] министр [обороны Ллойд Остин], Госдепартамент и другие [ведомства и должностные лица в Вашингтоне высокого ранга] несут ответственность за такие обсуждения. Тем не менее я считаю, что есть благоприятные возможности для такого", - отметил командующий НОРТКОМ.

На просьбу уточнить, есть ли у него регулярные или спорадические контакты с российским генералитетом, Ванхёрк ответил отрицательно. При этом он напомнил, что США заморозили двусторонние военные связи с Россией в связи с ситуацией на Украине и вокруг нее в марте 2014 года. Кроме того, с 2015 года Конгресс США запрещает использовать средства военного бюджета на какое-либо сотрудничество с Министерством обороны России. "У нас (в США - прим. ТАСС) действуют законы, которые сейчас этого не позволяют. Есть лица, такие как председатель [Комитета начальников штабов ВС США], у которых тесные отношения с начальником вашего генерального штаба - генералом [армии Валерием] Герасимовым. Они беседуют на рутинной основе. У меня нет рутинных переговоров или каких бы то ни было переговоров с российскими коллегами", - пояснил глава Северного командования.