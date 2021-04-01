Пентагон вновь разрешил трансгендерам служить в армии США

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны США утвердило новые принципы приема трансгендеров на службу в рядах вооруженных сил. Об этом заявил в среду на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Согласно новым правилам, трансгендеры вновь получают право вступать в ряды американских вооруженных сил в качестве представителя выбранного ими пола. Кроме того, военное руководство гарантирует предоставление таким людям необходимой медицинской помощи.

"Министр обороны [США Ллойд Остин] твердо убежден, что поступление в ряды ВС любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет им [ВС] лишь на пользу, а соблюдение принципа инклюзивности укрепляет наши позиции в сфере безопасности", - указал Кирби. По его словам, нововведения направлены на то, чтобы "восстановить принятую Пентагоном в 2016 году политику относительно службы трансгендеров".

В 2016 году 44-й президент США Барак Обама (2009-2017) разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в ВС и получать необходимую медицинскую помощь. Его преемник Дональд Трамп заморозил набор в ряды ВС трансгендеров, однако разрешил продолжить службу тем, кто на нее уже поступил. В январе текущего года действующий президент США Джо Байден подписал указ, отменяющий введенные предыдущей администрацией ограничения.