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Кризис на Украине

Блинкен выразил обеспокоенность по поводу ситуации вокруг безопасности на востоке Украины

Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду в телефонной беседе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой выразил обеспокоенность по поводу ситуации вокруг безопасности на востоке республики. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса по итогам переговоров.

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"Госсекретарь подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечается в заявлении, в котором также говорится о приписываемой РФ агрессии в Донбассе и Крыму. Как утверждает Прайс, Блинкен "выразил обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью на востоке Украины".

По словам дипломата, руководитель Госдепартамента "подчеркнул важность усиления верховенства права и проведения экономических реформ для укрепления демократических институтов Украины и дальнейшей евроатлантической интеграции". Главы двух внешнеполитических ведомств также обсудили "усилия по противодействию пандемии COVID-19 и отстаиванию общих интересов в борьбе с последствиями изменения климата".

Ситуация в Донбассе обострилась 26 марта, когда в районе поселка Шумы погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выражает обеспокоенность тем, что украинская сторона может пойти на провокационные действия на юго-востоке Украины, которые создадут угрозу гражданской войны.

В среду полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов назвал безответственной и циничной позицию Киева в вопросах безопасности в зоне конфликта в Донбассе.

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