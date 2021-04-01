СМИ: суд в Гонконге признал виновными семь оппозиционеров по делу о протестах

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 апреля. /ТАСС/. Суд в Гонконге в четверг признал виновными медиамагната Джимми Лая и еще шесть видных оппозиционеров в организации и участии в крупной незаконной акции протеста в августе 2019 года. Об этом сообщила радиостанция RTHK .

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По ее данным, перед вынесением приговора судья заслушает доводы адвокатов обвиняемых.

Среди фигурантов этого дела - несколько бывших законодателей, правозащитник и ветеран борьбы за гонконгскую демократию 82-летний Мартин Ли, политический активист Альберт Хо. Примкнувший к ним медиамагнат Джимми Лай уже находится под стражей, ожидая суда по обвинениям в нарушении закона о нацбезопасности и в мошенничестве.

В ходе нынешнего судебного процесса речь идет об организации и участии в многотысячной несанкционированной акции протеста 18 августа 2019 года, которая началась в парке Виктория. За это правонарушение, согласно местным законам, предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы.

Летом 2019 года в Гонконге вспыхнули массовые волнения из-за намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки продолжались несколько месяцев и сопровождались блокированием дорог, насилием, поджогами и актами вандализма. Полиция задержала свыше 9 тыс. нарушителей.

Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами и предусматривает в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые бежали за рубеж.