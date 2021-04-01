Генконсульство США в Екатеринбурге приостановит выдачу виз

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Работа генконсульства США в Екатеринбурге продолжит работать, однако с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг американским гражданам. Об этом США проинформировали правительство РФ, говорится в заявлении посла Джона Салливана, опубликованном на сайте посольства в РФ.

"Это решение было принято после тщательных консультаций с госсекретарем по результатам продолжительной проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы нашего персонала в РФ. США высоко ценят связь с российским народом. Сегодня контакты между гражданами США и России служат фундаментом наших двусторонних отношений. Мы продолжим работать над укреплением этих контактов во имя поддержания отношений, основанных на тесном сотрудничестве, общих интересах и точках соприкосновения", - заявил Салливан.

Уточняется, что работу генконсульства во Владивостоке в ближайшее время не возобновят. "Соединенные Штаты проинформировали правительство РФ о том, что работа генерального консульства во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее время", - отмечается в заявлении.

Посольство США в России продолжит работу по представлению интересов Вашингтона в РФ и реализацию внешней политики американского лидера Джо Байдена. Как уточняется, эта работа включает защиту интересов американского бизнеса, оказание поддержки гражданам США. Также к ней относится двусторонняя и многосторонняя дипломатия, по словам посла, это укрепление глобальной медицинской безопасности, борьба с коронавирусной инфекцией, ключевые переговоры по контролю над вооружениями, отстаивание свободы слова, мирных собраний.

"Осуществляя эти изменения, мы понимаем, что это вызовет обеспокоенность со стороны американских граждан, а также заявителей на визы из России и других стран. С 1 апреля консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России. Посольство США в Москве будет предоставлять услуги гражданам США в РФ. Посольство также будет предоставлять визовые услуги настолько эффективно и оперативно, насколько это возможно, учитывая ограниченный состав персонала", - говорится в заявлении посла.