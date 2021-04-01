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Президент Словакии утвердила состав правительства во главе с премьером Эдуардом Хегером

Торжественная церемония назначения состоялась в президентском дворце в Братиславе
Премьер-министр Словакии Эдуард Хезер и президент Словакии Зузана Чапутова EPA-EFE/JAKUB GAVLAK
Описание
Премьер-министр Словакии Эдуард Хезер и президент Словакии Зузана Чапутова
© EPA-EFE/JAKUB GAVLAK

ПРАГА, 1 апреля. /ТАСС/ Президент Словакии Зузана Чапутова утвердила в четверг состав правительства республики во главе с премьер-министром Эдуардом Хегером. Торжественная церемония их назначения состоялась в президентском дворце в Братиславе и транслировалась словацкими телеканалами.

"Клянусь быть верным конституции и законам Словакии", - сказал Хегер.

В состав правительства вошли представители четырех политических объединений: правоцентристская партия "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), либерально-консервативная партия "За людей", либеральная партия "Свобода и солидарность" (СиС) и правоцентристское политическое движение "Мы - семья". Хегер - выдвиженец ОЛНЛ.

Теги
СловакияЧапутова, ЗузанаХегер, Эдуард
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