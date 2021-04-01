Лавров назвал отвратительным подход организаторов "Евровидения" к Белоруссии

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров осудил решение организаторов "Евровидения" не допустить Белоруссию к участию в конкурсе, назвав их действия отвратительными.

"Говоря о революциях, включая культурную, очень показателен конкурс "Евровидение". То, что они сейчас вытворяют с белорусами, - это отвратительно. То есть это цензура чистейшей воды: "Поскольку мы - непонятно какие, какие-то анонимные люди - в этой песне усматриваем какие-то намеки, мы вас не пускаем, давайте другую". Дают другую песню, и то же самое. Ну, что это за искусство, что это за культура, что это за демократия?" - сказал министр в интервью передаче "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, подобное решение организаторов "Евровидения" является ярчайшим примером того, что из себя сейчас представляет европейская культура.

11 марта Европейский вещательный союз (ЕВС) не принял композицию от Белоруссии из-за политического подтекста и попросил ее заменить, в противном случае группе грозило снятие с конкурса. 26 марта организаторы "Евровидения" заявили, что вновь представленная от Белоруссии песня также не соответствует правилам, поэтому страна не будет участвовать в конкурсе.

65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме. Однако 18 марта 2020 года ЕВС принял решение отложить конкурс из-за пандемии. Теперь планируется, что финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в том же городе. Организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности.