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WSJ: Байден распорядился вывести часть сил США из района Персидского залива

По данным газеты, уже были передислоцированы три батареи зенитных ракетных комплексов Patriot

НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать вывод части американских сил и вооружений из района Персидского залива. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The Wall Street Journal.

По данным газеты, уже были передислоцированы три батареи зенитных ракетных комплексов Patriot, одна из которых была размещена на авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. Кроме того, в другие регионы будут переведены авианосец и разведывательные системы.

Как указывает газета, эти изменения означают, что несколько тысяч американских военнослужащих могут покинуть регион через некоторое время. Точные сроки вывода военных при этом не указываются.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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