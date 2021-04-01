Киев предложил НАТО проводить совместные учения и патрулирование воздушного пространства

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Украина предлагает НАТО продолжить проведение совместных военных учений и патрулирование украинского воздушного пространства. Об этом в четверг сообщил президентский офис по результатам встречи замруководителя структуры Романа Машовца с главой представительства НАТО в Киеве Александером Винниковым.

"Организация совместных учений Вооруженных сил Украины с военными НАТО, возможность совместных с авиацией НАТО воздушных патрулей в воздушном пространстве Украины будет способствовать стабилизации ситуации безопасности в регионе", - сказал, в частности, Машовец.

По сообщению офиса, стороны обсудили эскалацию "ситуации на востоке Украины, наращивание присутствия российских войск у украинской границы, возможные пути совместного реагирования и дальнейшее развитие процесса интеграции Украины в альянс". В связи с этим, отмечается в сообщении, замглавы офиса подчеркнул важность политической реакции от руководства НАТО на приписываемые украинской стороной России попытки "сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 года".

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что перемещение российских войск по территории страны не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он добавил, что по периметру границ России фиксируется повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, а также других объединений и отдельных стран. Поэтому, по его словам, "Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей".

Песков также подчеркнул, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским, и "российские войска никогда не принимали в нем участие и не принимают". Он отметил, что Россия, так же как и весь мир, "не хотела бы, чтобы гражданская война на Украине в результате провокаций и провокационных действий вооруженных сил Украины снова воспламенилась".