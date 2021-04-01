Reuters: военные Мьянмы потребовали от провайдеров отключить интернет

БАНГКОК, 1 апреля. /ТАСС/. Военные Мьянмы потребовали, чтобы интернет-провайдеры отключили в стране услуги беспроводной широкополосной связи. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в телекоммуникационных операторах.

Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране

В письме, поступившем от военных, говорится, что провайдеры должны выполнить это указание в соответствии с законом, точные причины подобного требования не объясняются, передает агентство.

Военные Мьянмы 1 февраля объявили о введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.