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Политический кризис в Мьянме

Reuters: военные Мьянмы потребовали от провайдеров отключить интернет

Точные причины подобного требования не объясняются

БАНГКОК, 1 апреля. /ТАСС/. Военные Мьянмы потребовали, чтобы интернет-провайдеры отключили в стране услуги беспроводной широкополосной связи. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в телекоммуникационных операторах.

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В письме, поступившем от военных, говорится, что провайдеры должны выполнить это указание в соответствии с законом, точные причины подобного требования не объясняются, передает агентство. 

Военные Мьянмы 1 февраля объявили о введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны, включая президента и государственного советника. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на антивоенные протесты, которые строго пресекаются силами безопасности.

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