Задержанный в Италии военный заявил, что не передавал России важных документов

РИМ, 1 апреля. /ТАСС/. Сотрудник итальянского Генштаба Вальтер Биот, задержанный по обвинению в шпионаже в пользу РФ, заявил, что не передавал никаких секретных документов. Об этом сообщила в четверг газета Corriere della Sera со ссылкой на его адвоката Роберто Де Вита.

"У меня не было никаких политических или идеологических мотивов, если я ошибся, то сделал это ради своей семьи. Я не передавал никакой важной и секретной информации или документов, которые могли стать угрозой госбезопасности Италии или другой страны", - приводит издание его слова.

Как сообщалось ранее, Биот, обвиняемый в шпионаже и передаче секретной информации, что несет угрозу госбезопасности, отказался давать показания на первом допросе. Он находится в одной из римских тюрем.

56-летний Биот был задержан во вторник вечером сотрудниками специального подразделения карабинеров вместе с сотрудником военного атташата российского посольства в момент предполагаемой передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение. Как сообщали местные СМИ, документы, к которым он имел доступ и предположительно фотографировал с экрана компьютера, касались коммуникационных систем, в том числе НАТО. Информация могла касаться таких стран, как Афганистан, Ирак и Ливия.

По решению итальянских властей сотрудник атташата и его руководитель - военный атташе - покинули страну. В Италии назвали произошедшее "враждебным актом" со стороны РФ. МИД России выразил сожаление в связи с высылкой дипломатов.