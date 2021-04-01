Представительство ДНР во Франции заявило, что продолжит работу на законных основаниях

ПАРИЖ, 1 апреля. /ТАСС/. Глава представительства Донецкой народной республики (ДНР) во Франции Юбер Файяр продолжит свою деятельность, несмотря на решение суда о роспуске этого учреждения. Об этом он рассказал в четверг ТАСС.

"Мы продолжим работу на полностью законных основаниях, - отметил Файяр. - У ДНР будет свое представительство во Франции".

Он рассказал, что предусмотрел возможность ликвидации учреждения и в 2018 году зарегистрировал на этот случай вторую организацию "Представительство Донецкой народной республики во Франции". Информация о ее регистрации была опубликована в официальном правительственном вестнике от 18 августа 2018 года, и с тех пор, по словам Файяра, ее существование никак не оспаривалось властями.

"Это был наш "план Б" на случай роспуска, чтобы продолжать работу на законных основаниях, - сказал собеседник агентства. - Если в Киеве думали, что через давление смогут заставить французских друзей ДНР замолчать, то они просчитались".

Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс 23 марта постановил закрыть расположенный в Марселе представительский центр ДНР, несмотря на то, что суд первой инстанции ранее признал законность ассоциации. Глава ассоциации Юбер Файяр отреагировал на это решение, заявив, что оно противоречит французскому закону 1901 года, гарантирующему свободу ассоциаций во Франции. Он выразил сожаление в связи с тем, что ЕС и НАТО идут на сотрудничество с Киевом, который "развернул войну против населения на востоке Украины".