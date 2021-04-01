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Минобороны Украины сообщило о гарантиях США поддержать Киев в случае конфликта с Россией

Министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин провели телефонный разговор

КИЕВ, 1 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны Украины сообщило о получении гарантий военного ведомства США оказать поддержку в случае конфликта с Россией. Заявление об этом, как сообщила в четверг пресс-служба украинского ведомства, сделано в телефонном разговоре министров обороны Украины и США Андрея Тарана и Ллойда Остина.

"Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине [с ней] и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины", - говорится в сообщении на сайте Минобороны Украины. При этом подчеркнуто, что это второй разговор Тарана и Остина за последние полтора месяца и что он состоялся по инициативе американской стороны.

Министр обороны Украины, добавили в пресс-службе, проинформировал собеседника о ситуации в зоне силовой операции в Донбассе. Кроме того, они обсудили "конкретные направления усиления взаимодействия в сфере безопасности и обороны".

Теги
УкраинаСШАРоссияТаран, Андрей ВасильевичОстин, Ллойд
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