Активисту Союза поляков Белоруссии Почобуту грозит до 12 лет тюрьмы

МИНСК, 1 апреля. /ТАСС/. Гродненскому журналисту и активисту Союза поляков Белоруссии Андрею Почобуту предъявили обвинение в разжигании межнациональной розни и в реабилитации нацизма. Об этом сообщает в четверг Белорусская ассоциация журналистов.

"Почобута обвиняют по статье за разжигание межнациональной розни и реабилитацию нацизма. Ему грозит до 12 лет заключения", - сообщает ассоциация.

Ранее силовики провели обыск в квартире Почобута в Гродно, затем 25 марта его задержали на 72 часа в рамках уголовного дела и привезли в Минск.

23 марта милиция задержала в Гродно председателя непризнанного властями Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис. Генеральная прокуратура заявила, что возбудила в отношении председателя Союза поляков и иных лиц уголовное дело по части 3 статьи 130 УК Белоруссии ("Умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц"). В связи с этим МИД Польши заявил, что считает такие действия белорусских властей противоречащими международным обязательствам Белоруссии по защите национальных меньшинств и двусторонним польско-белорусским обязательствам по защите польского меньшинства.