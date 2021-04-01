Экс-премьер Грузии заявил, что случай с Познером подорвет доверие туристов из РФ к стране

ТБИЛИСИ, 1 апреля. /ТАСС/. Инцидент с российским журналистом Владимиром Познером в Тбилиси нанес ощутимый удар по доверию российских туристов к Грузии, что в свою очередь плохо отразится на притоке иностранной валюты в экономику страны. Такое мнение в четверг выразил бывший премьер-министр республики Георгий Квирикашвили.

"Вчерашний вечер и та запредельная реакция, которую мы видели, несомненно нанесет ущерб тому крупнейшему потоку валюты, который мы могли получить из России, в большей степени от туристов, прибывающих сухопутным, а также воздушным путями, - написал он на странице в Facebook. - К сожалению, результат будет плачевным: тяжелое состояние нуждающегося населения Грузии, не только тех, кто прямо или косвенно связан с туризмом, еще больше усугубится".

Десятки демонстрантов собрались в среду вечером у гостиницы в центре Тбилиси, где остановился Познер. Произошли стычки с полицией. Недовольство людей вызвали звучавшие ранее высказывания российского журналиста об Абхазии и Южной Осетии. Сам он сказал, что приехал в Грузию отметить день рождения, а не говорить о политике. Познер планировал пробыть в Грузии до 3 апреля, однако из-за протестов покинул страну утром в четверг.

Грузинская валюта лари в последнее время из-за экономических последствий пандемии коронавируса и кризиса обесценивается. По данным Национального банка Грузии, если еще в феврале $1 стоил 3,29 лари, то сейчас этот показатель достиг 3,44.

Общий объем денежных переводов из России в Грузию в январе 2021 года составил $23,2 млн, что на 11,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом за 2020 год. Доля переводов из России в январе составила 15,48% общего объема. Россия находится на втором месте по объему денежных переводов в Грузию.