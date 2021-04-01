В ходе беспорядков в Брюсселе задержали около 100 человек

БРЮССЕЛЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Несколько десятков человек, включая сотрудников полиции, получили ранения в ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр, где свыше 5 тыс. человек собрались в результате первоапрельской шутки в соцсетях об организации несуществующего концерта, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Полиция в течение нескольких часов призывала собравшихся через громкоговорители покинуть парк, однако ответом ей было скандирование оскорбительных речевок и лозунгов с призывами к свободе. Собравшиеся также забрасывали полицию бутылками и банками. К 18:00 (19:00 мск) к парку прибыли несколько грузовиков с полицейским спецназом, водомет и отряд конной полиции, после чего полиция начала вытеснять собравшихся из парка.

Молодежь оказывала активное сопротивление полиции, в разных частях парка регулярно вспыхивали потасовки. По предварительной информации телеканала VRT, полиция задержала порядка 100 человек, ранения получили несколько десятков человек, несколько сотрудников полиции госпитализированы. По состоянию на 20:00 (21:00 мск) парк блокирован полицией, его зачистка продолжается.

"Люди должны дышать воздухом, но мы не можем терпеть подобных акций. Поэтому полиция была вынуждена очистить парк. Лицам, которые не следуют указаниям полиции, грозит задержание и судебное преследование", - написал в Twitter по этому поводу бургомистр Брюсселя Филипп Клоз.

Все это происходит в условиях третьей волны пандемии коронавируса и в нарушение действующего с Бельгии с октября карантина, который был в очередной раз ужесточен 26 марта. По существующим нормам даже на улице в Бельгии нельзя собираться группами более четырех человек.

Заболеваемость COVID-19 с начала марта выросла в 2,5 раза и вплотную приближается к 5 тыс. новых случаев в сутки, что является очень высоким показателем для страны с населением в 11,5 млн человек.