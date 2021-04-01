США выразили надежду, что "однажды" смогут вновь открыть свои дипмиссии по всей России

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Власти США надеются, что "однажды" они смогут в полной мере возобновить работу всех своих дипломатических представительств в России. Об этом заявил в четверг на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Во время регулярного брифинга он напомнил, что ранее американская сторона объявила, что генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работать, но с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США, при этом работа генконсульства США во Владивостоке "по-прежнему будет приостановлена из-за COVID-19". "Мы продолжаем проводить обзор нашего дипломатического присутствия в России, чтобы гарантировать, что мы можем осуществлять нашу важную дипломатическую деятельность, в том числе безопасное и надежное предоставление услуг гражданам США, несмотря на продолжающиеся кадровые трудности", - отметил Прайс.

По его словам, американское внешнеполитическое ведомство в данном вопросе поддерживает взаимодействие с Конгрессом США. "Решение продолжить приостановку деятельности [генконсульства США во Владивостоке] было принято после нескольких месяцев тщательного анализа целей внешней политики США, состояния двусторонних отношений [США и РФ] <...>, вопросов безопасности дипломатического персонала США в России", - добавил Прайс.

"Означает ли это, что вы, возможно, не закрываете [представительства] в Екатеринбурге и Владивостоке?" - уточнил один из журналистов. "Из-за нашей сильной связи с жителями России мы надеемся, что однажды станет возможным вновь открыть [американские] дипломатические миссии по всей России, однако мы не можем предсказывать на данном этапе, когда это может произойти", - ответил пресс-секретарь Госдепа.

"Мы постоянно оцениваем ситуацию с безопасностью, нашу способность комплектовать кадрами наши [дипломатические] миссии по всему миру, эти решения основываются на этом", - подчеркнул Прайс.

В распространенном ранее заявлении американского посла Джона Салливана отмечалось, что в связи с решением властей США по работе дипмиссий в Екатеринбурге и Владивостоке "с 1 апреля консульский округ посольства США в Москве будет расширен на всю территорию России". Таким образом, как пояснил Салливан, посольство в Москве будет предоставлять услуги находящимся в РФ американцам, а также оказывать "визовые услуги настолько эффективно и оперативно, насколько это возможно, учитывая ограниченный состав персонала".