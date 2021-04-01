США назвали дестабилизирующими действия России на востоке Украины

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены действиями России на востоке Украины, которые они считают дестабилизирующими. С таким заявлением выступил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Дестабилизирующие действия России [на востоке Украины] подрывают намерения по деэскалации, которые были достигнуты в рамках соглашения при посредничестве ОБСЕ в июле прошлого года", - утверждал Прайс.

"Кроме того, мы в курсе сообщений украинских военных о передвижении российских подразделений на границе с Украиной", - заявил представитель Госдепартамента. По его словам, Вашингтон обсуждает "свою обеспокоенность этим усилением напряженности и нарушением режима прекращения огня <...> с союзниками по НАТО".

Прайс отказался пояснить, есть ли у американской стороны какие-либо свидетельства того, чтобы российские войска переходили границу с Украиной. "Я не буду углубляться в эту тему. Я оставлю возможность министерству оборону говорить о любых тактических передвижениях. Я же говорю о нашей более общей обеспокоенности этой эскалацией со стороны России", - сказал он.

Его попросили уточнить, подразумевает ли он в таком случае под эскалацией передвижение российских войск на границе с Украиной внутри российской территории. "Я думаю, что мы возражали бы против агрессивных действий, цель которых - запугать или поставить под угрозу наших партнеров на Украине", - ответил он.

Ему повторно был задан вопрос, о каких именно действиях идет речь, если российские войска остаются на территории РФ. Прайс фактически уклонился от ответа, вновь повторив, что речь идет о "конкретных действиях, которые имеют место на востоке Украины", не пояснив, считает ли Вашингтон эскалацией само передвижение российских войск на границе.

Эскалация напряженности

Ситуация в Донбассе обострилась 26 марта, когда в районе поселка Шумы погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины. Киев обвинил в этом Народную милицию Донецкой народной республики, в Донецке опровергли свою причастность к обстрелу. Позднее управление Народной милиции ДНР заявило, что украинские военные подорвались на минно-взрывном устройстве во время обследования минных полей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль выражает обеспокоенность тем, что украинская сторона может пойти на провокационные действия на юго-востоке Украины, которые создадут угрозу гражданской войны. В среду полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов назвал безответственной и циничной позицию Киева в вопросах безопасности в зоне конфликта в Донбассе.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. По результатам заседания контактной группы 31 марта спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине и в группе Хайди Грау напомнила о необходимости соблюдения согласованных в июле 2020 года дополнительных мер по усилению режима прекращения огня на востоке Украины, подчеркнув, что они позволяют сдерживать напряжение в регионе.