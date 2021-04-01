Глава ДНР объявил первый в республике призыв на военную службу

ДОНЕЦК, 1 апреля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил с 1 апреля призыв на военную службу. Соответствующий указ главы ДНР опубликован в четверг.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан 1994-2003 годов рождения, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом ДНР от 13 февраля 2015 года №08-IHC "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу", - приводит текст указа Донецкое агентство новостей.

В соответствии с документом на прохождение службы в ряды Народной милиции ДНР направят 200 человек из числа призывников сроком на шесть месяцев.

Указом предписано утвердить основной и резервный составы призывных комиссий районов, городов, а также районов в городах. Местным властям совместно с военным комиссариатом поручено провести мероприятия по призыву, Минздраву республики - определить перечень медицинских учреждений для организации стационарного и амбулаторного обследования и лечения призывников.

Указ подписан и вступил в силу 25 марта. Контроль за исполнением указа возложен на военного комиссара ДНР Александра Мальковского.