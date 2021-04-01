США выделили Украине с 2014 года более $2 млрд на обеспечение безопасности

ВАШИНГТОН, 1 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выделили украинским властям с 2014 года более $2 млрд в рамках оказания помощи в обеспечении безопасности и намерены продолжать наращивать потенциал украинских ВС. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении по итогам телефонных переговоров американского министра обороны Ллойда Остина и его украинского коллеги Андрея Тарана.

"Министр Остин подтвердил приверженность США наращивать потенциал украинских сил для более эффективной защиты от российской агрессии", - утверждается в документе, который Остин опубликовал в Twitter.

"С 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более $2 млрд на оказание помощи в обеспечении безопасности, в том числе недавно объявленный пакет в размере $125 млн, который включает оборонительное вооружение и другие ключевые средства для усиления поражающего действия, повышения качества системы командования и управления, а также повышения эффективности механизмов отслеживания ситуации <...>", - отмечается в нем.